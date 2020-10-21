Саратов, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Саратовской области признал обоснованным банкротный иск «Международного банка Санкт-Петербурга» к АО «Нефть», которое специализируется на добыче сырой нефти. В отношении компании введён первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт суда пока не изготовлен и детали неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

В качестве временного управляющего для компании, созданной в 1993 году, предложена Эльвира Шабанова из союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (Свердловская область). Претензии банка составляют 838 405 781,54 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе того же банка банкротные процедуры были начаты в отношении «дочернего» актива АО «Нефть» — ООО «НК Атамановка». Последнее создано в декабре 2016 года для добычи сырой нефти. Помимо этого, в числе компаний, попавших под наблюдение, оказались ещё несколько саратовских нефтедобытчиков, аффилированных с АО «Нефть». Везде фигурирует одна и та же сумма долга. Шабанова также уже выбрана как временный управляющий для ООО «НК «Балаковское».

Банкротство: ещё двух саратовских нефтедобытчиков взяли под наблюдение