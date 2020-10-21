Москва, , 09:20 — REGNUM Правительство Москвы заключило ряд соглашений, касающихся поддержки технологичного бизнеса, развития кадрового потенциала и инновационной экосистемы города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Документы были подписаны на форуме «Открытые инновации» в центре «Сколково». Один из пакетов соглашений предполагает популяризацию наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи. Партнерами столицы в этом вопросе стали Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Российский университет дружбы народов и Московский городской педагогический университет

Ряд других соглашений касается программы «Московский акселератор», которая нацелена на развитие и масштабирование стартапов. Для расширения ее образовательной и экспертной базы Агентство инноваций Москвы и Фонд «Московский инновационный кластер» заключили соглашения о сотрудничестве с «Национальной инжиниринговой корпорацией» и Научно-техническим центром «Трубной металлургической компании» (НТЦ ТМК).

«Московский акселератор» готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы», — сообщила Сергунина.