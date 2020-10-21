Тегеран, , 08:01 — REGNUM 20 октября глава Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) заявил, что объем импорта продукции в страну превысил экспорт иранской продукции за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мехди мир-Ашрафи сообщил эту новость, отметив, что в первом полугодии текущего года (с 21 марта по 22 сентября) на таможнях страны было загружено и выгружено 83 миллиона тонн продукции. Он оценил общий объем внешней торговли страны в указанный период более чем в 36,8 миллиарда долларов, из которых 17,7 миллиарда долларов приходились на долю экспорта.

Заместитель министра экономики и финансов указал на экспорт продукции и подчеркнул, что с 21 марта по 22 сентября 2020 года экспорт страны сократился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В другом месте своего выступления мир-Ашрафи заявил, что объем ввозимой в страну продукции в первом полугодии текущего года составил 18,6 млн тонн, показав снижение на два процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Он также оценил стоимость продукции, ввезенной в страну за тот же период, в $19,1 млрд.

Глава IRICA указал на создание двух совместных пограничных терминалов с соседними Турцией и Афганистаном до конца текущего года (до конца 20 марта 2021 года) и отметил: «Как только эти совместные пограничные пункты будут запущены, таможенный контроль будет значительно усилен».