Тегеран, , 08:25 — REGNUM Как только Иран завершит строительство новых фаз в Южном Парсе, страна будет опережать Катар в добыче газа с общего месторождения на 120 млн кубометров в сутки, заявил исполнительный директор месторождения Хади Хашемзаде Фарханг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 октября.

Выступая в эксклюзивном интервью журналистам IRNA, чиновник отметил, что Иран наконец-то одержал победу в «марафоне» по добыче газа на совместном с Катаром месторождении.

«Сейчас, спустя 23 года после открытия проекта разработки Южного Парса, месторождение, имеющее в своём арсенале 12 нефтеперерабатывающих заводов, превратилось в крупнейший газоперерабатывающий комплекс в мире», — сказал Фарханг.

«С открытием фаз 2 и 3 в 2001 году на месторождении добывалось около 56 млн кубометров газа в сутки, а к сегодняшнему дню добыча возросла до 700 млн кубометров в сутки», — подчеркнул он.