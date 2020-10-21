Тегеран, , 08:31 — REGNUM 20 октября министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что иранские авиакомпании обязаны ограничить продажи билетов до 60% в соответствии с медицинскими протоколами по сдерживанию пандемии COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая перед журналистами IRNA, Эслами рассказал про новый прейскурант, введённый ассоциацией иранских авиакомпаний, отметив, что он был отклонён иранскими властями. Две недели назад ассоциация авиакомпаний представила новые сборы за билеты на рейсы со средним ростом на 80%.

Он также сослался на щекотливую ситуацию в регионе и экономическое давление противников, стремящихся подорвать действующий режим страны. Кроме того, иранский министр высоко оценил меры авиакомпаний по соблюдению санитарных протоколов.

Эслами вновь подтвердил, что авиакомпании должны соблюдать санитарные протоколы, предусмотренные специализированным комитетом по борьбе с COVID-19.