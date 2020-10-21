21 октября 2020 | Время чтения 15 мин

На конференции в Бреттон-Вудсе в июне 1944 года США в свою пользу обмануть мировую экономику уже один раз получилось. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила, как это сделать снова.

Александр Запольскис, , 00:06 — REGNUM Считается, что мировой гегемонии Соединенные Штаты сумели добиться путем соглашения с саудитами о торговле нефтью только за доллары. Тем самым, с одной стороны, подкрепив свою валюту одним из ключевых высоколиквидных активов, с другой — подготовив ее к отказу от золотого обеспечения.

Кристалина Георгиева EU2016 NL

После того, как схема полностью заработала к 1974 году, спустя всего ничего, в 1976 году, Америка спокойно раскрутила мир на Ямайскую валютную систему, в которой «зеленый» полностью превратился в простую бумажку, которую можно было выпускать в любых объемах.

Надо признать, вышло красиво. Годовой оборот в торговле реальной нефтью только на ведущих биржевых площадках достигает 200 млрд, из которых 120 приходится на Нью-Йорк (NYMEX). А с учетом фьючерсов совокупный объем рынка колеблется у отметки в 8−10 трлн долларов в год.

Внешне все чисто. Рынок живет собственной жизнью, отстегивая эмитенту за пользование его валютой примерно 1,5−2% с оборота или около 200 млрд вечнозеленых. Интересное, как всегда, кроется за кулисами.

Так как все (сегодня уже не совсем, но все равно более 85%) расчеты за черное золото идут в долларах, то получается, что нефть, самим фактом основы энергобаланса мировой экономики, считается обеспечением вечной устойчивости американских денег. Тем самым оправдывая целесообразность ведения в них и других бизнесов, в первую очередь, кредитных отношений.

На август 2019 года суммарный объем, как государственных, так и частных, официальных мировых долгов достиг 246 трлн долларов, что более чем в трое превышает совокупный размер экономики планеты, из которых в долларе номинировано примерно 78%.

Это позволило Штатам не просто «немного зарабатывать на процентах за пользование деньгами» (в июле 2020 доля мировых расчетов в USD составляла 43,58%), но и свою экономику буквально рисовать. С ростом аппетита в процессе еды. Если до ипотечного кризиса 2008 года ФРС позволяла правительству США наращивать госдолг почти незаметно, то потом печатный станок перешел на промышленные масштабы.

При размере американского ВВП в 1980 году в 2,8 трлн долларов, общий государственный долг равнялся 909 млрд, или 32,5% от размера национальной экономики. В 2000-м соотношение достигло 10,25 на 5,6 трлн. В 2008-м — 14,7 на 9,98 трлн.

Ну, а дальше, ради спасения американской финансовой системы от глобального дефолта, ФРС с ноября 2008 по ноябрь 2010 выпустила 1,7 трлн (!) ничем не обеспеченных «зеленых». Далее, уже за 8 месяцев, прибавила еще 900 млрд. Чтобы в рамках третьей программы так называемого «количественного смягчения» допечатать больше 2 трлн. После чего наступило 15 марта 2020 — дата запуска четвертой программы «смягчения» на 1,5 трлн, из которых по факту «задействовали» 1,2 трлн долларов.

Таким образом, когда экономисты рассказывают про Америку как величайшую мировую экономику размером ВВП (на 2019 год) в 21,3 трлн вечнозеленых, следует понимать, что в этой цифре сидят 23,16 трлн долгов, из которых 5,9 трлн просто нарисованы потому, что американскому истеблишменту так захотелось. Подумаешь, «пришаманили» себе 1,5 экономики Германии, 2,18 Франций или больше 3,5 экономик России. Если ты контролируешь деньги, то пусть другие дураки работают. Умные скупают чужие активы за дешевые доллары.

И это мы еще не трогаем санкционные возможности по принуждению строптивых стран мира «соблюдать демократические правила и учитывать американские интересы» благодаря возможности использования экономических санкций и блокировки чужих капиталов.

Например, в 2012 году Минфин США заморозил в американских банках иранских денег на чуть больше 100 млрд. Потом американский суд решил, что 2,7 млрд из них надо раздать в виде компенсаций семьям американских морпехов, погибших или пострадавших во время американского вторжения в Ливан. Позднее, на оплату страховых расходов, услуг юристов и прочие компенсации Вашингтон отщипнул еще 50 млрд. Потому что… а кто способен помешать ему забраться в кубышку, в его руках и так находящуюся безраздельно?

А началась вся эта радость даже не с нефтедоллара. Он стал лишь следствием превращения внутренней валюты США в единственное базовое международное платежное средство, закрепленное согласием на это решением участников Валютно-финансовой конференции Объединенных Наций, состоявшейся в июле 1944 года в отеле «Маунт Вашингтон» в неприметно американском городке Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир. Хотя советская делегация договор подписывать отказалась и встречу покинула, большинство из остальных 43 стран-участников ФРС тогда «развести» сумела с блеском.

Фактически именно этим шагом Америка обеспечила себе 76 лет абсолютного процветания, победу в Холодной войне и достижение статуса мирового гегемона. Однако все хорошее когда-нибудь заканчиваются. Если так можно выразиться, вседозволенность с деньгами привела ее к откровенной фривольности в расходах. Всего за 10 месяцев 2020 года ФРС срочно нарисовала 6 трлн долларов, пообещала довести эту сумму до 9 трлн на конец декабря и потом еще увеличить до 12 трлн к концу первого квартала 2021. Но возникла неразрешимая проблема.

Даже монопольно владея печатным станком, по классическим финансовым правилам с положительной учетной ставкой, США все равно должны были тратиться на обслуживание долга. В частности, в 2017 году только процентные платежи составили 263 млрд или 6,6% всех трат государственного бюджета. Это при условии 21,9 трлн самого долга и учетной ставке в 1,25% годовых.

Расчеты показывали, что через перераспределение денег по статьям, казна дяди Сэма в состоянии выделить от силы 8% на содержание кредитов. Что приводило Америку к пределу размера заимствований в 26,5−28 трлн долларов. После чего крушение пирамиды становилось неизбежным и неотвратимым.

Бюджет США конечно большой, в 2020 году (бюджетный период в Америке заканчивается 30 сентября) он составил 6,5 трлн. Но свыше 70% денег приходится направлять на различные социальные программы. Например, на финансирование бесплатных талонов на еду, составляющих основу расходов на питание 6,8 млн американцев и у почти 43 млн покрывающих не менее трети трат на эту статью.

Отказаться от социальных программ означает автоматический социальный бунт, гарантированно способный смести американское государство. Урезать расходы армии тоже некуда. Там свыше половины денег тратятся не на оружие и содержание собственно военных в период службы, а на обширные страховые и бонусные выплаты после ее окончания. Без которых заманить американцев в ряды бойцов всех родов войск уже давно невозможно. А армия является последним аргументом, поддерживающим репутацию мирового гегемона.

Выкрутиться из складывающейся ситуации ФРС сумела через удешевление новых займов, постепенно опустив учетную ставку до 0,25% годовых, что, по сути, сделало доллар бесплатным для новых заемщиков. Именно так получилось достать из воздуха упомянутые выше 6 трлн на финансирование экстренных мер по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

Но победа оказалась пирровой. Внешние признаки успеха в виде сохранения роста биржевой капитализации, сохранить удалось. Однако заплатить за это пришлось критичным обескровливанием пенсионной системы и бюджетов местного уровня, существовавших на доходы от инвестирования в ГКО.

Пока трежерис приносили доход, все ходили довольные, но сегодня их фактическая ставка стала отрицательной. Вкладчики не зарабатывают ничего, наоборот, проедая ранее созданные накопления. И делают это с пугающей быстротой. Уже не скрывается, что молодые американцы, начавшие трудовую деятельность в 2004—2008 годах, к старости не сумеют получить вообще никакой пенсии.

Тут еще важно отметить, что за истекшие 20 лет американский долг из внешнего превратился во внутренний. Если в начале текущего века ¾ бумаг ФРС находились в руках иностранных держателей, то сегодня картина выглядит ровно наоборот. Долги возвращаются в Америку, затапливая бюджеты уже финансовых фондов и даже крупных частных инвесторов, ранее стабильно получавших прибыли «из живых денег».

Нельзя сказать, что головастые ребята из истеблишмента не понимали динамики складывающейся перспективы. Пошли разговоры о необходимости, даже неизбежности перевода США на какие-нибудь новые деньги. Чаще всего обсуждалась идея введения амеро.

Идея выглядит чрезвычайно привлекательной. Объявить дефолт. Полностью отказаться от доллара в качестве законного платежного средства. Автоматически списать долги.

Известная шутка: долг в тысячу долларов это проблема заемщика, а в миллиард уже становится проблемой кредитора, которую, учитывая доминирование доллара в финансовой структуре мира, можно обернуть в свою пользу. Например, поставив кредитора перед выбором: или согласиться на «сколько вернут», или потерять абсолютно всю сумму займа.

Расчет делается на то, что американский внутренний потребительский рынок остается безоговорочно ключевым для Канады и Мексики, важным, даже важнейшим, по размеру получаемых доходов, для экспорта Евросоюза и Японии, а также значительным для абсолютного большинства прочих стран, включая такого гиганта, как Китай. Что дает основания относиться к ожидаемому возмущению кредиторов в стиле — а куда вы денетесь с подводной-то лодки!

В этом «гениальном плане» существует лишь одно уязвимое место. Огромная часть из упомянутых выше 240 трлн общего долга планеты является кредитами, выданными американскими финансовыми организациями. Переход на амеро обнулит не только долги США, но и позволит должникам точно также кинуть саму Америку. А это уже недопустимо.

Даже не из жадности, хотя она тоже присутствует. Без процентных доходов рухнет собственная экономика США. И черт бы с ней, в конце концов, миллиардеры совсем нищими не останутся. Но вот внутренний потребительский рынок страны ляжет так, что знаменитая Великая депрессия покажется милой детской шалостью в дворовой песочнице.

Тем самым фатально подорвется главный элемент преимущества — сохранение интереса остального мира любой ценой пробиться на американский потребительский рынок, как единственный оставшийся платежеспособный и богатый на планете. Пусть и не такой жирный, как «до амеро», зато единственный нормально сохранившийся из всех существовавших.

Не требуется быть семи пядей во лбу для понимания очевидного. Запускать проект «амеро» до предварительного обеспечения надежного контроля за международной долговой системой самоубийственно. Причем, важно удержать доминирование не только над собственными кредитами. Их уж как-нибудь вытрясти получится. Но при условии, что прозрачной, доступной и, самое главное, подконтрольной, останется система выколачивания долгов.

А она недавно внезапно пошла перебоями. Парижский клуб кредиторов, объединяющий сегодня 22 ведущих страны, отказался учитывать американское мнение по кубинскому долгу. На том основании, что деньги Гавана занимала не у Америки, потому и решать их судьбу должны те, кто их одалживал, а не какие-то там, с берегов реки Потомака.

Список кредиторов Кубы включает 14 государств, в том числе Британию, Францию, Испанию, Японию. США в нем нет, так что «без вас разберемся». Для инициаторов плана перехода на амеро результат оказался все равно, что внезапно по морде мокрым веслом.

Стоит ли теперь удивляться появлению «новой идеи», с которой 15 октября 2020 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева «обратилась к миру«? Мол, дамы и господа, в мире бушует проклятый коронавирус, вызвавший фатальные проблемы в экономике планеты. Про кризис самой капиталистической модели и его причины скромно умалчивается. Виноват только кризис и точка.

Угроза это общая, унесшая миллионы жизней, потому, братья и сестры (ей богу, именно так в оригинальном тексте на сайте МВФ — братья и сестры!), спасать мир необходимо только всем миром. Ибо плохо будет всем. По итогам только нынешнего года экономика планеты «недоберет» 11 трлн долларов. «И это — невыразимое отчаяние людей, столкнувшихся с сильнейшими нарушениями условий жизни и, впервые за десятилетия, ростом бедности». В общем, все совсем плохо, и если не сплотимся, то все умрем.

Выход глава МВФ видит в решении трех насущных задач.

Во-первых, надлежащие меры экономической политики. С плотным дымом множества красивых правильных слов про сбалансированность доходов и расходов, отслеживание рисков, и неизбежным ростом мирового долга. По ее прогнозу в 2021 году развитые страны закредитуются, в среднем, до 125% их ВВП. Страны с развивающимся рынком — до 65%, прочие — до 50%. Что у США он уже больше 106%, а, скажем, у РФ не превышает 12,2% госпожа директор дипломатично умолчала тоже.

Впрочем, это и не так важно, как и содержание раздела «во-вторых», где немного упоминается про изменение глобального климата, ставшего причиной 1,3 трлн долл потерь мировой экономики, и много рассказывается про обязанность политиков в своих решениях руководствоваться, в первую очередь, интересами людей и защите беднейших слоев населения.

Главное упаковано в третьей части «марлезонского балета» МВФ, которая «про деньги». МВФ торжественно обещает «всем дать кредитов, сколько понадобится». Но при одном, казалось бы, незначительном, условии. Как и в 1944 году в Бреттон-Вудсе, страны мира сегодня также должны объединиться.

Так как вирус вызвал общепланетный кризис, то на этапе преодоления его последствий особых дивидендов ожидать не приходится. Доходность экономики длительное время сохранится на низком уровне. Но пугаться не стоит.

«В условиях низких процентных ставок обоснованные инвестиции сегодня могут обернуться четырьмя видами дивидендов завтра: они позволят предотвратить будущие потери, стимулировать прирост экономики, сохранить жизни людей и принести социальные и экологические выгоды каждому».

Вот только кредитные риски, увы, в предстоящий период серьезно возрастут. Чтобы не допустить общего обвала из-за неудачного падения одной доминошки, как и семь десятков лет назад в Бреттон-Вудсе, страны должны согласиться создать новую систему контроля за обслуживанием кредитов. На основании группы G20. Там, правда, отсутствует множество участников Парижского клуба, но и эти мелочи оставлены за кадром. В конце концов, не в этом дело.

Главное, что участники должны согласиться с полным отказом от любых двусторонних соглашений. Даже если речь идет о реструктуризации затруднений, возникших с займами, выданными одной страной. И даже если обе стороны соглашения совершенно готовы достичь взаимоприемлемого соглашения без привлечения кого бы то ни было третьего.

Любые вопросы, связанные с долговыми платежами и их условиями в обязательном порядке должны разрешаться только «всем миром». То есть той самой G20. Верховодить в которой, хоть это и не говорится прямо, намерены США.

Следует отдать должное, последний момент гениального предложения очень хорошо замаскирован. Лидером «общественного комитета спасения мира» выступает не Америка. О ней как бы не упоминается вовсе. Во главу угла ставится Международный валютный фонд, как организация «доказавшая и заслужившая». А самое главное, формально международная, то есть вроде как ничья. Мировая. Международная. Пекущаяся в первую очередь исключительно о достижении общего блага.

С неоднократным упоминанием, что «в Бреттон-Вудсе ведь все хорошо получилось». А раз так, то сейчас бразды правления должны принадлежать МВФ. Какие? А все. В смысле, все денежные. Участники проекта должны согласиться слить свои свободные капиталы в инвестиционные трасты, которые станут новыми кредиторами программ спасения. Под общим управлением их деятельности, как вы думаете кем? Правильно, Фондом.

Подвохов здесь ровно три. МВФ, хоть и является конторой наднациональной, но даже достигший могущества Китай, не говоря о России и других странах, не сумел добиться значимых изменений в политике организации. Она была и остается в подавляющем большинстве проамериканской. Каковой и останется, ибо «не для тебя такая ягодка росла».

Впрочем, кроме политики, не стоит забывать, что деятельность Фонда тесно связана с формально американскими транснациональными компаниями, как раз и извлекающими из его кредитов самую большую прибыль. Даже когда их обслуживание вынуждает заемщика урезать социальные программы и продавать «последнюю рубашку».

Второй момент заключается в гениальной идее добровольно отдать под управление МВФ все свободные деньги. В первую очередь стран «двадцатки». Сразу согласившись на заведомо никакую доходность «инвестиций». Вы же слышали, времена грядут тяжелые, прибыли не предвидится.

Ну, и третий момент — с безусловной обязательностью пересматривать условия только «всем миром».

Иными словами, госпожа директор ненавязчиво пытается запустить процесс формирования инструмента решения последней оставшейся проблемы, препятствующей успеху проекта перевода планеты на амеро. Впрочем, как именно станут называться новые всепланетные базовые деньги не суть важно, главное, что они останутся только американскими. И если это у нее получится, то ФРС точно сможет ограбить планету еще раз.