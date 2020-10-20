Москва, , 22:17 — REGNUM Опрос более 3000 менеджеров, а также интервью с руководителями и учеными показали, что большинство компаний еще не получили значительной финансовой выгоды от внедрения искусственного интеллекта.

О неожиданных результатах социологического исследования, которое показало отсутствие экономического эффекта от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в большинстве компаний, 20 октября 2020 года пишут сразу два американских интернет-портала — Computer Weekly и Wired.

Клифф Саран, главный редактор Computer Weekly в статье «Исследование показало, что ИИ может научить людей новым трюкам» анализирует результаты опроса «Расширение влияния ИИ с организационным обучением», проведенного Boston Consulting Group (BCG) в партнерстве с MIT Sloan Management Review, который показал, что только одна из 10 компаний получает значительные финансовые выгоды от ИИ.

В исследовании отмечается, что внедрение ИИ в разных отраслях растет, и все больше компаний понимают, что ИИ управляет как стратегическими возможностями, так и рисками.

Исследователи обнаружили, что 57% опрошенных компаний сообщают о пилотных проектах ИИ или развертывании ИИ. Это значительный рост, по сравнению с 2018 годом, когда только 44% компаний заявили, что они опробывают или внедряют ИИ. Более половины респондентов (59%) сейчас говорят, что у них есть стратегия искусственного интеллекта, по сравнению с 39% в 2017 году.

Одна компания, упоминаемая в отчете, — это немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche, который использовал ИИ для принятия сложных производственных решений с учётом региональных особенностей, чтобы обеспечить соответствие запасов местному спросу в городах по всему миру. В своем отчете IT-директор Porsche Маттиас Ульбрих описал, как автопроизводитель использовал ИИ, чтобы постоянно учиться, как лучше адаптировать точное сочетание конфигураций автомобилей из миллионов возможных вариантов, которые компания предлагает для каждого рынка.

Авторы отчета отмечают, что изменения рыночного спроса и регуляторной среды усиливают потребность в точных и постоянно корректируемых прогнозах. Например, они заявили, что потребность Porsche в улучшении своих возможностей по размещению нужных продуктов на нужном рынке является постоянной мотивацией к обучению с помощью ИИ.

В то время как контролируемое обучение ИИ требует, чтобы люди помогали системе давать более точные ответы, авторы отчета предполагают, что ИИ также может предлагать альтернативы, которые люди ещё не рассматривали. Обычно это происходит после начального обучения с учителем, когда ИИ начинает учиться автономно.

Например, в отчете рассказывается, как инженеры, разрабатывающие приложение Lyft для такси придумали алгоритм, позволяющий максимизировать доход за счет соответствия предложения водителей и спроса клиентов. Алгоритм оценил запрашиваемую поездку, местонахождение водителя и всю динамику системы, чтобы максимизировать доход. В ходе дальнейших тестов специалисты по обработке данных Lyft обнаружили, что ИИ определил лучший алгоритм, основанный на оптимизации коэффициента конверсии пользователей, которые действительно заказывают поездку после открытия приложения.

Другой пример успешного применения ИИ приводит портал Wired в статье под названием «Компании спешат использовать ИИ, но немногие видят отдачу». В центрах доставки транспортно-логистического гиганта DHL ИИ помогает сотрудникам безопасно загружать поддоны в грузовые самолеты. Система компьютерного зрения фиксирует каждый поддон, и алгоритм определяет, можно ли его штабелировать с другими поддонами или он может оказаться слишком неудобным для следующего полета. Согласно анализируемому отчету BCG, DHL также входит в меньшинство компаний (11%), использующих ИИ.

Отрезвляющие выводы отчета являются своего рода дозой реализма на фоне недавнего ажиотажа в отношении ИИ. В отчете также предлагаются некоторые подсказки относительно того, почему одни компании получают прибыль от ИИ, а другие, похоже, тратят деньги на ветер.

По словам авторов отчета, наиболее успешные компании учатся на ранних этапах использования ИИ и адаптируют свои методы ведения бизнеса на основе результатов. Среди тех, кто сделал это наиболее эффективно, 73% заявили, что видят отдачу от своих инвестиций. В отчете говорится, что компании, сотрудники которых тесно работают с алгоритмами ИИ — учатся на них, но также помогают их улучшать, — также добились большего успеха.

« Люди, которые действительно увидели выгоды от использования ИИ, ценность, отступают и позволяют машине говорить им, что они могут делать что-то по-другому », — говорит Сэм Рэнсботэм, профессор Бостонского колледжа, соавтор отчета. Он говорит, что не существует простой формулы для определения окупаемости инвестиций, но добавляет, что « суть не в слепом применении » ИИ в бизнес-процессах.

Искусственный интеллект стал модным бизнес-словом после того, как исследования показали, как алгоритмы машинного обучения могут выполнять определенные задачи со сверхчеловеческими способностями — при наличии достаточного количества обучающих данных и мощности компьютера. В последние годы стало понятнее, что ИИ часто все ещё нуждается в помощи людей.

В отчете BCG значительная рентабельность инвестиций классифицируется как $100 млн в виде дополнительной прибыли или ежегодной экономии затрат для компаний с доходом в $10 млрд и более. Для компаний с доходом от $500 млн до $10 млрд значительная прибыль была определена в $20 млн, а для компаний с доходом от $100 млн до $500 млн порог составлял $10 млн.

В отчете подчеркивается, что компании, которые внедрили ИИ в рамках более масштабного переосмысления своей работы, получили в результате большую прибыль. Например, Repsol, испанская энергетическая компания, использует ИИ для выявления проблем с её буровыми работами, а также для координирования хранения и доставки нефти, автоматического генерирования предложений для клиентов и т.п. Но в отчете констатируется, что Repsol больше всего выигрывает от того, как она учится на этих процессах, внедряя в результате новые бизнес-практики.

Возвращаясь к примеру DHL, Wired приводит слова Джины Чунг, вице-президента по инновациям, которая рассказывает о том, что компания начала внедрять науку о данных, аналитику, машинное обучение или искусственный интеллект в свой бизнес в рамках капитальной реновации бизнес-процессов 8 лет назад.

Чанг говорит, что люди в DHL часто тесно сотрудничают с системами искусственного интеллекта. Упаковка поддонов в самолет требует опыта и навыков. Опытный загрузчик может обучить алгоритм распознавать, какие поддоны можно штабелировать или как поддоны неправильной формы могут совмещаться. Это позволяет выполнять процесс автоматически или без присутствия эксперта, но алгоритм будет делать ошибки, особенно на ранних этапах, требуя надзора со стороны человека в течение некоторого времени.

Люди работают вместе с системами ИИ в других подразделениях DHL. Например, человек может взять под контроль прототип робота-манипулятора, если он не может правильно отсортировать пакет. Вмешательство можно использовать для переобучения управляющего им алгоритма.

« Многие из этих систем работают на базе искусственного интеллекта, но они не совершенны на 100%, особенно на ранних этапах развертывания , — говорит Чанг. — Вы привлекаете экспертов, чтобы помочь повысить точность алгоритма ».

В отчете приводятся другие примеры совместной работы ИИ и человека, в том числе неназванная финансовая компания, которая обучила алгоритмы, изучая поведение трейдеров-людей, а затем заставила людей учиться на работе этих алгоритмов.

В исследовании также спрашивали компании об ответственном ИИ. Более двух третей (72%) компаний, имеющих ответственную стратегию ИИ, заявили, что они получили финансовые выгоды от использования ИИ, а 62% сказали, что использование ИИ позволило им снизить операционные риски.

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