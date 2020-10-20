Москва, , 20:37 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в III квартале 2020 года снизились на 4,8% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Кошелек Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

При этом ведомство пересмотрело свои данные по динамике доходов населения в первые два квартала 2020 года. Согласно последней оценке, в I квартале они выросли на 0,7%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. Оценка снижения показателя во II квартале ухудшена до 8,4% с прежних 8%.

Таким образом, снижение доходов населения за первое полугодие составило не 3,7%, а 4,1% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы — доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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