Москва, , 07:11 — REGNUM Предприниматели России могут выйти из очередного кризиса с меньшими потерями, если изменят организационную структуру своего бизнеса. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Алиса Волхова.

Эксперт оценила возможность новых ограничений из-за угрозы самоизоляции и ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России.

«Осенняя вспышка пандемии коронавируса поставила российский бизнес перед неприятной перспективой возвращения ограничений, возможно — нового режима самоизоляции. Между тем сейчас предприниматели еще не до конца оправились от серьезного ущерба, нанесенного весенне-летней самоизоляцией. Многие бизнесы тогда закрылись, а оставшиеся оказались в долгах либо значительно потеряли в доходах. Конечно, государство оказывает определенную помощь российскому бизнесу. В частности, были введены мораторий на банкротство, льготы по налогам и кредитам, внесудебная процедура банкротства для индивидуальных предпринимателей. Но все эти меры могут оказаться недостаточными, если власти введут повторную самоизоляцию», — сказала адвокат.

Волхова считает, что многие бизнесы в этом случае окажутся перед угрозой закрытия.

«Данные социологических опросов российских предпринимателей показывают: не менее трети из них опасаются, что их бизнесы прекратят существование уже через три месяца после введения новых ограничений. Главные риски — невозможность платить арендные и коммунальные платежи, обязательные платежи по кредитам, выплачивать заработную плату сотрудникам. Все это в совокупности повлечет за собой общее ухудшение социально-экономического климата в стране. В то же время предпринимателям уже сейчас можно посоветовать, если не в полной мере, то хоть как-то избежать последствий кризиса, сократить свои потери за счет более активного использования удаленных работников, перевода части деятельности в онлайн-формат и на аутсорсинг, сокращения необязательных расходов. Грамотное финансовое планирование в сочетании с внедрением информационных технологий позволит выйти из очередного кризиса с меньшими потерями, чем в том случае, если всю организационную структуру оставить прежней, без изменений», — сказала эксперт.