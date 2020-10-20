Пекин, , 20:02 — REGNUM В рамках тенденции по восстановлению экономики КНР после эпидемии коронавируса отмечен рост в третьем квартале текущего года прибыли и операционного дохода государственных предприятий центрального подчинения. Об этом 20 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР.

В частности, квартальная прибыль таких субъектов экономики увеличилась почти на 35%, до 475 млрд юаней. Операционный доход в те же сроки вырос на 1,5% и в годовом исчислении достиг 7,8 млрд юаней.

Отмечается, что эти данные на специальной пресс-конференции сообщил официальный представитель ведомства.