Москва, , 19:31 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в августе 2020 года снизилась на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — выросла на 0,1%. Такие данные приводятся в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Цех косметической фабрики Дарья Антонова © ИА REGNUM

За период с января по август реальные зарплаты выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе, по оценке Росстата, составила 47 649 рублей, что на 4,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За январь — август 2020 года среднемесячная начисленная зарплата выросла на 5,6% в годовом выражении.