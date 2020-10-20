Подгорица, , 18:40 — REGNUM 20 октября в Черногории исполнился год с момента внесения поправок к закону о внутренней торговле, которые сделали для торговли и сферы услуг воскресенье нерабочим днем.

Нововведения коснулись около 37 тысяч работников торговли.

Закон гласит, что по воскресеньям и праздникам покупки можно делать в аптеках, специализированных магазинах или киосках, торгующих хлебом, хлебобулочными изделиями и пирожными, цветами, сувенирами, средствами защиты растений или похоронным оборудованием, на заправочных станциях.

Ранее правление торговой ассоциации Торговой палаты Черногории направило обращение в министерство экономики с просьбой еще раз рассмотреть возможность внесения поправок в статью 35а Закона о внутренней торговле, что позволит торговцам работать по воскресеньям во время туристического сезона и в праздничные дни. Также было подано обращение в Конституционный суд для скорейшей оценки конституционности указанной статьи закона. Конституционный суд пока не принял решения об отмене нерабочей недели.

Профсоюзы выступают против запросов бизнеса.