Москва, , 18:05 — REGNUM Минтруд фиксирует снижение числа безработных в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда (МОТ)», — заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В министерстве видят определенную структурную диспропорцию в рамках рынка труда.

Комитет Госдумы в рамках бюджетного процесса обсуждает госпрограммы.

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Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на поддержку безработных, речь идет о более 35 млрд рублей.

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