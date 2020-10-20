Москва, , 17:55 — REGNUM Проводить в России кредитную амнистию и списывать долги — это крайне опасный и безответственный путь, который может подорвать всю схему кредитных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» депутата Госдумы РФ Сергея Миронова провести для заемщиков МФО «кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги».

«Если создать такой прецедент, как массовое необоснованное списание кредитных долгов, то в будущем появится значительная масса безответственных заемщиков, набравших долгов в надежде, что очередной популист будет добиваться их списания, — сказал Мурзаев. — Даже сложно представить все последствия для экономики. Но однозначно на фоне таких событий все кредитные организации начнут перестраховываться и усложнять процедуру одобрения кредитов и регламенты по согласованию заемщиков, повышать проценты, чтобы таким образом перекрыть возможные убытки будущих периодов и т. д.»

Иными словами, как пояснил эксперт, кредиты станут дороже, а получать их станет сложней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев рассказал, надо ли в РФ запрещать МФО.

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