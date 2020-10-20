Москва, 20 октября 2020, 17:55 — REGNUM Проводить в России кредитную амнистию и списывать долги — это крайне опасный и безответственный путь, который может подорвать всю схему кредитных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» депутата Госдумы РФ Сергея Миронова провести для заемщиков МФО «кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги».
Иными словами, как пояснил эксперт, кредиты станут дороже, а получать их станет сложней.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев рассказал, надо ли в РФ запрещать МФО.
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