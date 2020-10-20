Москва, , 17:43 — REGNUM При нормальной организации МФО могут быть не более опасны, чем обычные банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал идею о запрете МФО, озвученную лидером «Справедливой России», депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

«При невозможности урезонить крупные банки в их аппетитах и зачастую с весьма хамским поведением в отношении клиентов под вывеской лицемерной доброжелательности остается только пинать микрофинансовые организации, — сказал эксперт. — В то время как МФО отличаются гибкостью в своей деятельности. Очень сложно в обычном банке в течение пары часов оформить заем на 10−15 тысяч рублей. Далеко не всем удобно пользоваться кредитной картой и т. д. Одним словом, если есть спрос на услугу, то почему эту услугу надо уничтожать?»

Другое дело, как подчеркнул Мурзаев, нормальная регламентация этой деятельности: ограничение процентной ставки, четкие процедуры по работе с должниками, более тщательная проверка заемщиков, может быть, даже формирование единой базы, которая бы показывала общей уровень закредитованности человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты высказались за запрет в РФ деятельности МФО.

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