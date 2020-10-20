Москва, 20 октября 2020, 17:43 — REGNUM При нормальной организации МФО могут быть не более опасны, чем обычные банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал идею о запрете МФО, озвученную лидером «Справедливой России», депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.
Другое дело, как подчеркнул Мурзаев, нормальная регламентация этой деятельности: ограничение процентной ставки, четкие процедуры по работе с должниками, более тщательная проверка заемщиков, может быть, даже формирование единой базы, которая бы показывала общей уровень закредитованности человека.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты высказались за запрет в РФ деятельности МФО.
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