Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Общий объем доходов бюджета Петербурга в 2020 году может быть увеличен до 610 млрд рублей, расходов — до 710 млрд рублей. Такой проект корректировки утвердили 20 октября на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Впервые с 2015 года мы корректируем бюджет Петербурга второй раз за год. Реалии этого года заставляют нас оперативно реагировать на все изменения, связанные как с эпидемической, так и с экономической ситуацией», — сказал губернатор Александр Беглов, уточнив, что имеет в виду не только пандемию коронавируса, но и падение цен на нефть, из-за чего поступления в казну Петербурга от нефтегазовых компаний обвалились вдвое.

Ограничения, которые Смольный ввел еще весной, сказались на деловой активности и доходах жителей, подчеркнул Беглов.

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Весной прогноз по доходам снизили на 101 млрд рублей, или на 15%, расходы сократили на 10%, или на 73 млрд рублей. Дефицит увеличили более чем вдвое, до 111 млрд рублей. Резервный фонд правительства увеличили до 31 млрд рублей — для создания «подушки безопасности», указал Беглов.

Теперь же предлагается увеличить общий объем доходов бюджета на 36 млрд рублей, в том числе за счет помощи из федерального бюджета почти на 18 млрд рублей. Средства поступали уже с июня, но не были учтены. Расходная часть также увеличивается, но в меньших объемах — на 24,6 млрд рублей.

«Осенняя корректировка носит, скорее, технический характер», — считает Беглов.

Она поможет сократить дефицит бюджета 2020 года примерно на 11 млрд рублей — до 99,6 млрд рублей. «Это позволит нам заимствовать меньше, чем мы предполагали весной», — объяснил губернатор.

Налог на прибыль организаций, как предполагается, будет выше ожидаемого на 10,5 млрд, по акцизам — почти на 7 млрд за счет средних дистиллятов и пива, по НДФЛ — почти на 3 млрд рублей.

Дополнительные расходы пойдут на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов из-за льготных тарифов — весной эту субсидию существенно снизили из-за пандемии.

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