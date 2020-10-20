Москва, , 17:31 — REGNUM В России необходимо запрещать микрокредитные организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, соучредитель АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

«Для роста экономики нужен нормальный кредитный продукт, но его нет, — сказал Пальченко. — И тот факт, что люди идут в МФО, это подтверждает. Можно сколько угодно говорить о том, что МФО работают только с высокорисковыми займами, но это неправда. Политика и правила, установленные нашим ЦБ, таковы, что ты можешь не получить кредит только потому, что один из учредителей когда-то просрочил платёж по потребительскому кредиту на 5000 рублей. Кредитно-финансовая система в России такова, что кредиты дают только тем, у кого нет никаких проблем. Если у предприятия сложности — забудь про кредит!»

Пальченко подчеркнул, что рынок МФО выкачал из банковской системы РФ колоссальное количество средств.

«Поэтому запретить МФО и вымыть с хлоркой! МФО — это чёрная дыра, выкачивающая деньги из экономики, из реального сектора», — добавил он.

С ним согласилась депутат совета Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе от «Партии Роста» (Татария) Лариса Ковальчук.

«Завлекая людей быстрыми и легкими деньгами, МФО фактически загоняют их в кабалу, — сказала она. — Не получив деньги в банке, а там их сложно получить тому, кто не сможет отдать, люди идут за микрозаймом. Помимо микрозаймов, необходимо ограничить рекламу этого вида услуг, чтобы не вводить людей в искушение. А также ограничить выдачу кредитных карт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи заявил, что российские МФО и банки грешат тем, что навязывают своим клиентам различные услуги и страховки.

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