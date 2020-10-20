Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Google, 20 октября сообщает агентство Reuters.

Американское правительство обвиняет корпорацию Alphabet в злоупотреблении положением на рынке для подавления конкурентов, что нарушает антимонопольное законодательство США.

Google является практически безальтернативной поисковой системой в американском сегменте интернета и является мощнейшей интернет-корпорацией в мире.

Читайте также: В Конгрессе США пришли к выводу о монополии интернет-компаний

Читайте развитие сюжета: Google ответила на обвинения минюста США