Москва, , 17:16 — REGNUM Правительство России, вероятнее всего, предпримет меры для стабилизации цен на продукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя рост оптовой стоимости подсолнечного масла и зерна в России.

По его словам, рост цен в том числе связан с тем, что компаниям выгоднее продавать сельхозпродукцию в другие страны. Поэтому, вероятнее всего, власти будут вынуждены увеличить экспортные пошлины на ряд категорий товаров.

«Обычно за этим следуют те или иные регулятивные меры, но пока их примут, цены растут. В какой-то степени это повлияет и на другие группы продуктов питания, но не слишком сильно. Дело в том, что цены на зерно связаны с ценами на продукцию животноводства — часть зерна является кормовым. Но драматизировать не стоит. В России темпы роста цен на продовольствие исторически достаточно высокие. Поэтому чего-то экстраординарного не произойдет. Тем более правительство, скорее всего, предпримет меры по экспортной пошлине, что немного сгладит эти процессы», — сказал Хестанов.

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