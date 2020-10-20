Подгорица, , 17:10 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории за сентябрь 2020 года составила 646,10 евро. По данным статистического управления Монстат, из этой суммы расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 277,30 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги — 368,80 евро.

По последним данным, общая стоимость минимальной потребительской корзины в сентябре по сравнению с августом увеличилась на 0,7 процента.

«Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре по сравнению с августом снизились на 0,04 процента, а расходы на непродовольственные товары и услуги по сравнению с августом увеличились на 1,2 процента», — отмечает ведомство.

Стоимость минимальной потребительской корзины рассчитывается на семью из четырех человек.