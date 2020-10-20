Нью-Йорк, США, , 17:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на старте торговой сессии 20 октября.

Индекс Dow Jones вырос на 50,43 пункта (0,18%), до 28 245,85 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,46 пункта (0,36%), до 3439,38 пункта, индекс Nasdaq вырос на 52,95 пункта (0,46%), до 11 531,83 пункта.

Оптимизм рынка связан с переговорами по программе помощи бизнесу в Конгрессе, а также с отчетами о росте продаж домов в США в сентябре.

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