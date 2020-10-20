Москва, , 17:06 — REGNUM Российские МФО и банки грешат тем, что навязывают своим клиентам различные услуги и страховки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Так он прокомментировал идею о запрете МФО, высказанную лидером «Справедливой России», депутатом Госдумы РФ Сергеем Мироновым.

«МФО есть во всём мире, и это нормально, — сказал Хуруджи. — Сложности с ними возникают, как правило, из-за низкой финансовой грамотности населения и переоценки собственных возможностей. Грабительский процент возникает из-за высокой входящей стоимости денег для самих МФО, а также высоких рисков невозврата. Итог: люди берут от безвыходности деньги под бешеный процент, при этом добросовестный заемщик оплачивает риски невозврата всех остальных».

При этом Хуруджи заметил, что запрет МФО он считает нерациональным, но полагает, что необходим дополнительный контроль и регулирование рынка МФО.

«Одновременно с повышением уровня финансовой грамотности самих заемщиков, — добавил Хуруджи. — Например, по аналогии с печатью на сигаретах, к договору с МФО прикладывать картинку с иллюстрацией «кредитной петли» и QR-кодом для перехода в официальное приложение с ответами на наиболее часто встречающиеся вопросы, независимым калькулятором. Отдельная история с различными навязанными услугами, страховками и прочим, чем грешат не только МФО, но и по большей части банки, в том числе с госучастием. Встречаются случаи, разбирая которые, приходишь к четкому описанию статьи УК «Мошенничество». Заемщики возмущены постфактум, а схема живет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что микрофинансирование в России запрещать нельзя, так как оно призвано решать социальные проблемы: получение займа на открытие собственного микробизнеса, возможность «протянуть» до зарплаты и прочее.

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