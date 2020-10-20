Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM За девять месяцев 2020 года адресную инвестиционную программу (АИП) Санкт-Петербурга выполнили примерно наполовину. Об этом сообщил 20 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Исполнение АИП составляет около 55% от плана, что несколько лучше показателей прошлого года», — сказал Корабельников.

Основный исполнитель АИП в 2020 году — комитет по строительству. Он значительно лучше проявил себя, так как уже сумел освоить тот же объем, который был освоен комитетом за весь 2019 год, исполнив АИП-2020 на 59% (около 12 млрд рублей).

Тем не менее, до конца года ведомство должно потратить еще 8 млрд рублей. Еще больше предстоит освоить комитету по развитию транспортной инфраструктуры — более 9 млрд рублей. В целом КРТИ к концу сентября исполнил свой бюджет по АИП на 47,5% (8,5 млрд рублей).

Комитет имущественных отношений справился на 39%, потратив 6 млрд из 15,4 млрд рублей, комитет по энергетике — на 53,8%, потратив 7 млрд из запланированных 13 млрд рублей.

В целом за 9 месяцев 2020 года расходная часть бюджета Петербурга исполнена на 460,6 млрд рублей, то есть на 65,6% от уточненного плана.

В абсолютном выражении за девять месяцев 2020 года было потрачено на 25,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Расходы на национальные проекты в Петербурге исполнены на 55% — на эти цели ушло почти 16 млрд рублей.

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