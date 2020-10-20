Москва, , 16:56 — REGNUM Микрофинансирование в России запрещать нельзя, так как оно призвано решать социальные проблемы: получение займа на открытие собственного микробизнеса, возможность «протянуть» до зарплаты и прочее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова высказавшегося в пользу запрета деятельности МФО.

«За счёт микро сумм и небольшого срока проценты при микрофинансировании необременительны для должников. Однако сегодня всё чаще микрофинансирование используется как альтернатива банковского кредиту — вот это как раз и надо ограничивать. В законодательстве необходимо прописать чётко максимальный срок долга и размер процентов, — пояснил Ковригин. — МФО как источник микрокредитования совершенно не угрожают экономике, но они опасны, если замещают собою банки и выдают кредиты высокорисковым должникам».

При этом Ковригин отметил, что слова Миронова о вреде МФО в целом очень похожи на популизм, равно как и предложение провести кредитную амнистию.

«Списание долгов — это фактор непредсказуемости экономики, — сказал эксперт. — Ведь никто не гарантирует в дальнейшем, что также не будут списаны банковские кредиты. Это может повлечь за собой серьезное увеличение процента по кредитам в банках, ибо им надо страховать риски невозврата или списания долгов».

А повышение процента по кредитам, как подчеркнул Ковригин, это фактор серьёзного замедления развития экономики из-за падения спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Елена Воронкова заявила, что рынок микрофинансовых организаций РФ оказался более уязвим к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, чем банковский сектор.

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