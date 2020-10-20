Москва, 20 октября 2020, 16:56 — REGNUM Микрофинансирование в России запрещать нельзя, так как оно призвано решать социальные проблемы: получение займа на открытие собственного микробизнеса, возможность «протянуть» до зарплаты и прочее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова высказавшегося в пользу запрета деятельности МФО.
При этом Ковригин отметил, что слова Миронова о вреде МФО в целом очень похожи на популизм, равно как и предложение провести кредитную амнистию.
А повышение процента по кредитам, как подчеркнул Ковригин, это фактор серьёзного замедления развития экономики из-за падения спроса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Елена Воронкова заявила, что рынок микрофинансовых организаций РФ оказался более уязвим к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, чем банковский сектор.
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