Москва, , 16:52 — REGNUM Рост оптовой стоимости на подсолнечное масло и зерно вызван двумя не зависящими друг от друга факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«То, что произошло с продуктами питания — это сочетание двух совершенно разных факторов, но оба они способствуют росту рублевой стоимости. Это засуха — низкий урожай, особенно это касается подсолнечника в районах, важных для сельхозпроизводства. А во-вторых — это ослабление рубля и высокие цены на мировом рынке», — сказал Хестанов.

Таким образом компаниям выгоднее экспортировать сельхозпродукцию в другие страны, что также приводит к росту стоимости внутри страны.

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