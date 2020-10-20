Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Провал в поступлении налогов в петербургский бюджет от нефтегазовых предприятий оказался заметней, чем от предприятий других отраслей в 2020 году. Причина не в пандемии, а в падении цен на нефть. Об этом сообщил 20 октября глава городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основные потери для городской казны пришлись на второй квартал: снижение собственных доходов по отношению к апрелю-маю 2019 года составило 27 млрд рублей, или 23%. В целом за второй квартал текущего года доходы сократились почти на 25 млрд рублей, или на 16%.

При этом наиболее заметное в процентном соотношении падение доходов произошло по статье, не связанной с коронавирусом: речь идет о налоге на прибыль организаций, где самый заметный провал пришелся на нефтегазовый сектор.

По словам Корабельникова, в отличие от основной массы предприятий, которые просели на 3,3%, поступления от газовиков уменьшились практически вдвое — на 19 млрд рублей. В совокупности 2020 год отстает от предыдущего по этому показателю на 16 млрд рублей.

«Действительно, основная причина — она не в пандемии, а в ситуации на сырьевых рынках и валютных рынках, это более важная причина для этой отрасли экономики», — сказал Корабельников.

По мнению депутата Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксаны Дмитриевой, это необходимо иметь в виду при принятии мер реагирования.

«Это важный факт, который требует фиксации: что основной спад по налогам был именно по той группе предприятий, деятельность которой непосредственно не связана с ситуацией в городе и с пандемией», — сказала Дмитриева.

Добавим, налог на прибыль организаций обеспечивает около 30% всех доходов Петербурга. Самый крупный вклад вносят физические лица (НДФЛ), наполняя более 47% бюджета.

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