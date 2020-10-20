Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону запрещено застраивать набережную высотками. Соответствующее решение принято на заседании муниципального парламента 20 октября.

«Сегодня депутаты Ростовской-на-Дону думы поддержали наше решение о запрете строительства высотных многоэтажек в районе существующей и перспективной набережной реки Дон. По новым правилам застройщики смогут строить в этой зоне только объекты сферы рекреации, развлечения, отдыха, туризма, объекты обслуживания и иные объекты нежилого назначения», — написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

При этом поправки не отменят ранее выданную застройщикам разрешительную документацию.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года свою позицию по многоэтажному строительству на улице Береговой обозначил донской губернатор Василий Голубев.

«Что касается набережной, я позицию свою высказал: «Мы не должны убить наш город и эту красивую зону, застроив высотками. Таким образом те отказы, которые состоялись, — это правильные отказы. Высоток на набережной, которая портит вид, ухудшает нашу архитектуру быть не должно», — сказал ранее глава региона.

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