Москва, , 16:21 — REGNUM Рынок микрофинансовых организаций РФ оказался более уязвим к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, чем банковский сектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала предложение лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, который высказался против того, чтобы в РФ действовали МФО.

Займ Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Благодаря усилиям ЦБ РФ российский рынок МФО все больше соответствует подобным рынкам цивилизованных экономик. Сократилось число недобросовестных МФО, повысилась их финансовая устойчивость, — сказала Воронкова. — Рынок МФО оказался более уязвим к кризису, чем банковский сектор. Число клиентов МФО только за II квартал снизилось почти на 4%, а чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упала на 10%. Ухудшение платежной дисциплины клиентов МФО — прямое отражение снижения реальных располагаемых доходов населения вследствие пандемии. С начала марта до конца июля МФО предоставили кредитные каникулы по почти 40 тыс. заявлениям своих клиентов».

При этом Воронкова отметила, что обойтись без МФО непросто, так как микрофинансовые организации повышают ликвидность финансового рынка и оказывают поддержку тем, кому не подходит схема получения банковского кредита.

«Востребованность МФО будет расти, так как на фоне пандемии наверняка возрастет доля жителей РФ, для которых банковское кредитование станет недоступным, — предположила Воронкова. — В этих условиях возникает вопрос о необходимости усиления мониторинга за деятельностью МФО, которые, в свою очередь, должны повысить требования к платежеспособности клиентов, а также не допускать необоснованных комиссий и навязывания дополнительных продуктов и услуг, что наблюдается, например, в течение первого полугодия 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что закрытие в России микрофинансовых организаций не решит связанных с ними проблем, так как нуждающиеся в кредитах люди все равно найдут способ получить нужный им заем.

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