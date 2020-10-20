Москва, 20 октября 2020, 16:11 — REGNUM Закрытие в России микрофинансовых организаций не решит связанных с ними проблем, так как нуждающиеся в кредитах люди все равно найдут способ получить нужный им заем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова.
Как подчеркнул Юденков, требовать закрыть бизнес легче всего, а предложить решение проблемы намного сложнее.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что ситуация с высокими ставками в российских микрофинансовых организациях ненормальная, но запрет деятельности МФО приведет к тому, что они начнут действовать нелегально.
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