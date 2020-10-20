Москва, , 16:11 — REGNUM Закрытие в России микрофинансовых организаций не решит связанных с ними проблем, так как нуждающиеся в кредитах люди все равно найдут способ получить нужный им заем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Центральный банк очень пристально смотрит за МФО, регулярно проверяя и вводя все более высокие требования к прозрачности их деятельности, — отметил Юденков. — Закрытие микрофинансовых организаций — не решение проблемы. Когда вам понадобятся деньги, вы их очень быстро найдёте — место микрофинансовых организаций займут подпольные ростовщики, которые прокредитуют население. В частности малый и средний бизнес, который составляет основную клиентуру МФО и которому тяжелее всего приходится в пандемию».

Как подчеркнул Юденков, требовать закрыть бизнес легче всего, а предложить решение проблемы намного сложнее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что ситуация с высокими ставками в российских микрофинансовых организациях ненормальная, но запрет деятельности МФО приведет к тому, что они начнут действовать нелегально.

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