Париж, , 16:21 — REGNUM Французская федерация страхования оценила ущерб, нанесенный ураганом «Алекс», который обрушился на южный берег Франции в начале октября, в 210 миллионов евро. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Le Figaro.

Согласно оценке Французской федерации страхования, жители Франции подадут около 14 тысяч заявлений о выплате страховых возмещений из-за разрушения недвижимости и прочего имущества в ходе урагана «Алекс», ставшего причиной сильных ливней и наводнений в южных департаментах Франции.

Как полагает Федерация, 72% заявлений будут связаны с повреждениями жилых строений, 25% — с профессиональным имуществом и 3% — с транспортными средствами.

Напомним, во Франции в результате урагана «Алекс» погибли восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган «Алекс» унёс жизни четырёх человек во Франции