Москва, , 15:50 — REGNUM Ситуация с высокими ставками в российских микрофинансовых организациях ненормальная, но запрет деятельности МФО приведет к тому, что они начнут действовать нелегально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, призвавшего к запрету МФО и аргументировавшего свою точку зрения тем, что микрофинансовые организации устанавливают слишком высокую процентную ставку по выдаваемым ими кредитам.

«Тут есть два аспекта. Во-первых, такая процентная ставка ни в какие ворота не лезет. С другой стороны, если это востребовано, то значит, рынку это надо. А востребованы такие кредиты по одной простой причине — у нас с вами реальные доходы населения снижаются, начиная с 2014 года, — сказал Солодков. — Банки кредитовать абы кого тоже не могут. У них есть стоимость услуги, есть процессы риск-менеджмента и так далее. Поэтому услугу МФО, какие бы косые и кривые она не были востребованы. И люди, которые ходили за кредитом в «белую», пойдут за ним и в «черную». При этом, обратите внимание, что у нас мошеннические call-центры работают из «зон» уже который год. И остановить их наши так называемые правоохранительные структуры не в состоянии».

Поэтому, как пояснил экономист, есть большие сомнения, что силовые ведомства РФ смогут остановить деятельность нелегальных МФО.

«А то, что ситуация ненормальная, это абсолютно верно. Если вам нужны деньги до заработной платы, то я могу просто посоветовать завести кредитную карту с льготным периодом. Но проблема в том, что кредитную карту не каждому дадут. Для этого должна быть соответствующая кредитная история, должны быть белые заработные платы, задекларированное имущество и так далее. А запрещать МФО — это популистская мера. Если их загнать в тень, то процент будет не 300% в год, а 3000%», — добавил Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в РФ можно ужесточить правила выдачи микрокредитов, но надо понимать, что те граждане, которым нужен заем, все равно будут искать его источники.

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