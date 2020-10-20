Челябинск, , 15:43 — REGNUM В Челябинской области большинство получателей льготных ипотечных кредитов участвуют в долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Всего с апреля по 15 октября в ведомство поступило 2569 документов на оформление приобретение жилья. Из них по договорам долевого участия госрегистрацию прошли 1378, по уступке права требования — 759, а по договорам купли-продажи — 432.

Как сообщало ИА REGNUM, льготную ипотеку с апреля по середину октября получили уже 3964 человек. Общая сумма выданных кредитов достигла 7 076 290 тыс. рублей.

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