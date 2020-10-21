Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 21 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, призванный ужесточить ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и усилить противодействие нелегальной торговле табачной продукцией, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям.

При этом предполагается, что реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно предложенной депутатами формуле, единая минимальная цена на сигареты в России на 2019 год могла составить 86,28 рубля.