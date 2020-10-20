Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Ограничение работы ресторанов до 22:00, введенное из-за пандемии в ряде городов Грузии, сильно ударило по данному виду бизнеса. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 октября заявил от имени Ассоциации рестораторов ее основатель Шота Бурджанадзе.

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«Мы обращаемся к премьер-министру (Георгий Гахария — прим. ИА REGNUM) и требуем встречи. Ее нужно провести в ближайшие дни. Для нас важно, чтобы налоговое давление в текущей ситуации было снято, произошло вмешательство в отношения с банками, которые являются каббальными», — сообщил журналистам Бурджанадзе.

Он отметил, что раньше владельцы ресторанов справлялись с трудностями, несмотря на пандемию и вызванный ей экономический кризис, но после ограничений ситуация ухудшилась. Представители этого сектора бизнеса требуют увеличить время работы ресторанов или помочь с выплатами по кредитам и налогам.

Стоит отметить, что из-за роста темпов распространения коронавируса в ряде городов Грузии власти ввели запрет на работу после 22:00. В сентябре это ограничение коснулось только Аджарии, что вызвало протесты у представителей ресторанного бизнеса в регионе. С 16 октября это правило распространили на Тбилиси и всю Имеретию после того, как там тоже ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

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