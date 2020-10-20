Ярославль, , 15:46 — REGNUM В Ярославле половину капитально отремонтированного Добрынинского путепровода придётся разобрать и сделать заново. Об этом объявили 20 октября на пресс-конференции в мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добрынинский путепровод

Мост делали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», общая сумма контракта за два года составила 963 миллиона рублей. Реализация проекта стала возможной после встречи губернатора Дмитрия Миронова с Владимиром Путиным в ходе его визита в Ярославль 13 декабря 2018 года.

Реконструкция заключалась в замене мостовых пролётов, опоры оставались старые. Работы практически завершены. Но, как выяснилось, половину работ нужно переделывать. Левая часть моста не выдерживает нагрузки транспорта. Это стало ясно лишь после того, как было открыто движение по половине путепровода. Проведённые перед этим испытания не выявили дефектов.

«Через месяц после ввода в крайних пролетах появились трещины в трех метрах от концевых опор. Характер их раскрытия по предварительной оценке был силовой. Соответственно наши специалисты выполнили дополнительное обследование этих трещин путем загружения одним автосамосвалом 25 тонн. И измерением раскрытия этих трещин. Раскрытие трещин составило 0,1 миллиметра, но трещины работали в упругой стадии. После снятия нагрузки трещины возвращались в свое исходное положение», — рассказал заместитель директора НИИ «МИГС», которое осуществляло авторский надзор, Максим Иванов.

Пролёты моста сделаны из железобетона. Как выяснилось, их несущая способность оказалась значительно ниже необходимой. В дальнейшем трещины росли даже без нагрузки. Повреждение крайних пролётов привело к перераспределению нагрузки на опоры (всего в путепроводе 10 опор), и начали разрушаться уже остальные пролёты.

Власти срочно остановили движение по путепроводу, была заказана независимая экспертиза. Ее выполнил институт «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга. Причиной разрушения была названа ошибка в проекте.

«Независимая экспертиза подтвердила дефицит несущей способности, связанный с ошибками в армировании концевых пролетов. Недостаточном армировании данных пролетов», — сообщил Максим Иванов.

«Обнаруженным дефектам в плите пролетного строения была присвоена наивысшая категория по ремонтопригодности. К этой категории относятся неустранимые дефекты, то есть дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно. Эксплуатация сооружения с такими дефектами недопустима», — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Прямо в разгар работ в проект были внесены коррективы, и правую часть путепровода делали уже по-другому. В настоящее время власти готовятся открыть движение по правой стороне. Ее ширина достаточна для двустороннего движения. Левую же часть предстоит разобрать и сделать заново.

«Уже с коллегами-проектировщиками этот вопрос прорабатывали, вторая половина будет строиться по тем же техническим решениям, что и правая, с учетом того, что придется делать это более аккуратно, чтобы не повредить другие конструкции, проводить демонтаж пролетного строения 1−10. У потенциального подрядчика это займет около 6−7 месяцев», — пояснил глава «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Глеб Масленцев.

Вопрос в финансировании этих работ неясен. Деньги, полученные по национальному проекту, истрачены. Возможно, власти попытаются взыскать их через суд.

«На сегодняшний день нашими специалистами ведется расчет убытков, которые мы понесем по демонтажу построенного пролетного строения, для того, чтобы обратиться в суд, который и определит виновного в данной ситуации. На основании заключения мы пока считаем, что виновником в данной ситуации являются проектировщики, которые это пролётное строение неправильно рассчитали», — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Помимо этого мэрия Ярославля обратилась в УМВД России по Ярославской области. Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Чтобы завершить реконструкцию путепровода, нужно разрабатывать новую проектно-сметную документацию.

«Мы в любом случае определим стоимость этих работ, и будут проведены процедуры по 44-ФЗ по отбору подрядной организации. То есть это будет отдельно сформированный лот, отдельный муниципальный контракт на эти виды работ. И здесь мы завязаны не только на денежные средства, но и на правовую оценку, ждем заключения от МВД и параллельно будем работать в правовом поле, выходить в суды», — рассказал Ярослав Овчаров.

Как сообщили в мэрии Ярославля, подготовка проектной документации на капитальный ремонт путепровода по улице Добрынина выполнена в 2013 году. В 2015 году ООО «СК «Ярспец СМУ» сделало корректировку рабочей документации. В 2019 году ООО «Каркас» вновь скорректировло проект с переводом в текущий уровень цен на объект. Получено повторное положительное заключение ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве». Какая из этих организаций виновна в допущенных ошибках, и виновна ли, ещё предстоит установить. Пока что мэрия планирует предъявить претензии ООО «Каркас».

К слову, это не первый случай, когда прошедший государственную экспертизу проект в Ярославле оказался некачественным. Аналогичная ситуация возникла со строительством детской поликлиники на улице Попова. Там ошибки в проекте выявили на стадии проверки несущей способности свай, после чего проект был существенно изменён.

Подрядчиком работ на Добрынинском путепроводе выступила группа компаний «ЕКС», которая получает крупнейшие государственные и муниципальные контракты в Ярославской области в последние годы. О какой-либо возможной вине строителей в мэрии Ярославля не говорят.

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