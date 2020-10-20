Москва, , 15:14 — REGNUM В Москве список возможных получателей субсидий на компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса решили расширить. Об этом 20 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Теперь поддержку смогут получить проекты по созданию промышленных комплексов, сами промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и креативные технопарки. Ранее получателями компенсации могли стать компании, реализующие проекты по созданию технопарков и индустриальных парков, а также сами технопарки и индустриальные парки.

По словам вице-мэра, объём субсидии составит до 100 млн рублей. Эти средствами предприятия смогут покрыть до половины целевых затрат.