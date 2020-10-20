Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года автодилеры в Санкт-Петербурге реализовали 8875 новых легковых машин. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, в прошлом месяце в регионе было куплено машин на 11,6% больше, чем годом ранее, когда автолюбители приобрели 7953 единицы авто.

При этом, по данным аналитиков, в сентябре нынешнего года в Санкт-Петербурге были реализованы 8144 иномарки — на 12% больше, чем год назад. А вот продажи отечественных машин выросли значительно меньше — на 5,8%, то есть до 731 единицы.

Если посмотреть доли между этими сегментами, то они распределились соответственно, как 91,8% и 8,2%.

Напомним, в сентябре текущего года чаще всего в Санкт-Петербурге приобретали модели KIA Rio. За указанный месяц здесь были проданы 453 машины — на 17% больше, чем год назад.

Читайте также: В России снизились продажи автомобилей KIA юрлицам