Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM По итогам сентября 2020 года чаще всего в Санкт-Петербурге приобретали KIA Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц в регионе было продано 453 машины Rio — на 17% больше, чем год назад, когда здесь было реализовано 387 таких авто.

На втором месте по популярности на питерском авторынке модель Hyundai Creta. Её в прошлом месяце приобрели 428 человек. Здесь наблюдается рост продаж на 34% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает седан Hyundai Solaris, проданный в количестве 391 единицы (+16%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen Polo (378 ед.; — 21%) и Volkswagen Tiguan (282 ед.; — 7,8%).

Напомним, в августе 2020 года в Санкт-Петербурге было куплено 12 235 новых машин. Это на 2% больше, чем в августе 2019 года.

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