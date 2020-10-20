Челябинск, , 14:48 — REGNUM В Челябинской области льготную ипотеку получили уже 3964 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Дом.РФ.

Общая сумма кредитов составила 7 076 290 тыс. рублей. Всего же с апреля по середину октября было подано 13 876 заявок на льготную ипотеку. Одобрено 9272 заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы граждане могут взять кредит по ставке 6,5% годовых и ниже. Программа распространяется на новостройки.

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