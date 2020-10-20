Москва, 20 октября 2020, 14:39 — REGNUM В РФ можно ужесточить правила выдачи микрокредитов, но надо понимать, что те граждане, которым нужен заем, все равно будут искать его источники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который предложил провести кредитную амнистию для заемщиков МФО и «проще говоря, списать им долги».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, почему в РФ нельзя запрещать деятельность микрофинансовых организаций.
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