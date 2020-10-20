Москва, , 14:39 — REGNUM В РФ можно ужесточить правила выдачи микрокредитов, но надо понимать, что те граждане, которым нужен заем, все равно будут искать его источники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который предложил провести кредитную амнистию для заемщиков МФО и «проще говоря, списать им долги».

«Взять и все простить? А кто тогда возместит МФО те риски, которые возникают у них в связи с тем, что они выдают необеспеченные кредиты? — поинтересовался Сафонов. — Величина высоких кредитных ставок в МФО зависит в том числе от того, что эти организации выдают необеспеченные кредиты населению, которое порой не имеет постоянного дохода. Поэтому можно ужесточить правила выдачи займов, но надо иметь в виду, что те, кто не получит займа в МФО, все равно будут искать источники займа. Поэтому надо регулировать предельные ставки. ЦБ это постоянно делает. Но снижаться они могут по мере снижения рисков МФО».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, почему в РФ нельзя запрещать деятельность микрофинансовых организаций.

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