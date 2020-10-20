Ташкент, , 14:30 — REGNUM Власти Узбекистана планируют выделить на борьбу с коронавирусом $290 млн в 2021 году. Это стало известно во время совещания с участием президента республики Шавката Мирзиёева.

В 2021 году на здравоохранение планируется выделить 20 трлн сумов ($1,93 млрд), в том числе 3 трлн сумов ($289 млн) — на борьбу с коронавирусом, 1,8 трлн сумов ($174 млн) — на закупку лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Европейский Союз выделил 2 млн евро для борьбы с распространением коронавируса в Узбекистане. Средства направят на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

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