Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Дополнительно 800 млн рублей получит стройка новой станции метро «Горный институт» в Петербурге. Соответствующее распоряжение уже подготовили в Смольном.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры собирается перераспределить средства внутри адресной инвестиционной программы, чтобы добавить средства на «оранжевую» ветку.

Согласно документу, еще 800 млн рублей получит участок Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до пока не существующей станции «Горный институт» («Большой проспект»), чтобы довести общий бюджет на строительство в 2020 году до 2,9 млрд рублей.

Средства перебросили с «коричневой», Красносельско-Калининской линии (ККЛ), на которой не запущено пока ни одной станции, а также с замены эскалаторов на «Технологическом институте».

Напомним, ранее в сентябре Смольный уже снял 1,16 млрд рублей с ККЛ, чтобы профинансировать возведение «Театральной» и «Горного института» на «орнажевой» ветке. «Горный институт» планируют ввести в эксплуатацию только в 2022 году.

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