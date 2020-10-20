Москва, , 14:29 — REGNUM На сегодняшний день ОЭСР рассматривает возможность введения дохода для каждой страны от мировых диджитал-корпораций. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Без сомнения, на сегодняшний вопрос диджитализации мира стоят на повестке дня всех мировых институтов. Когда создаётся цифровой гигант, он не имеет национальности. Когда вы пользуетесь его услугами, то вы не знаете, кто там. Вы знаете споры, которые были между Ирландией и США про то, как исчислять налог на прибыль от услуг компании Google, которая была по инкорпорации американской. И был спор, который на сегодня в Организации экономического сотрудничества и развития находится до сих пор. В ОЭСР сегодня всерьёз рассматриваются подходы, когда каждая страна будет иметь коэффициент, сколько кому полагается доходов от компаний», — сказал Мишустин.

По его словам, «европейские страны хотят побольше — там, где получается услуга, а США хотят побольше, потому что там производится услуга»: «Нужна методика по исчислению. Думаю, Россия сыграет важную роль. Мировые стандарты будут вынуждать нас договориться».

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