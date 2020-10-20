Пекин, , 14:35 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в Китае было реализовано 3 815 единиц премиального минивэна Volkswagen Viloran — на 38% больше, чем в августе. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Таким образом, минивэн Viloran обошёл по продажам своего главного конкурента — модель Honda Odyssey. Это авто в КНР в прошлом месяце приобрели 3,7 тыс. покупателей.

Внешний вид Viloran выполнен в духе флагманского кроссовера Volkswagen Touareg. Собрана модель на современной платформе MQB. Длина машины равна 5346 мм, а размер колесной базы составляет 3180 мм.

Внутри модели семь посадочных мест, а для большего комфорта в автомобиле имеются боковые двери с большим проёмом и электрическим приводом.

В движение минивэн приводит двухлитровый турбированный мотор мощностью 186 и 220 л. с. в зависимости от модификации. Агрегатируется мотор с восьмипозиционным «автоматом» и передним приводом. Расход бензина в среднем составляет 7,6 л на 100 км.

В Китае базовая версия Viloran стоит 286,8 тыс. юаней (порядка 3,3 млн. рублей).

Ранее стало известно, что официальная премьера хот-хэтча Volkswagen Golf R восьмого поколения состоится 4 ноября 2020 года.

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