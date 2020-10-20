Москва, , 14:27 — REGNUM Запрет в России деятельности микрофинансовых организаций не отменит потребности граждан в займах до зарплаты, но может привести к обогащению преступного сообщества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

«Предположим, что мы пошли по пути учета мнения господина Миронова. Что мы получим? Мы получим то, что легализованная деятельность уйдет в подполье. Потому что проблемы населения и его нужда в займах до зарплаты никуда не денутся. Но зато сами займы станут более криминализированными. И полностью исчезнет нормальная гражданская форма разрешения конфликтов между должником и кредитором, — сказал Сафонов. — Не забываем о том, что есть закон о МФО, они контролируются Центральным банком. Поэтому взять и росчерком пера перечеркнуть сложившуюся практику не получится. Иначе деньги будут выдавать преступники и действовать методами, известными еще со времен 1990-х годов».

Поэтому, как полагает экономист, предложение Миронова можно расценивать как популистское.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в случае запрета в России микрофинансовых организаций следует подумать об альтернативных источниках кредитования граждан.

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