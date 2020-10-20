Москва, 20 октября 2020, 14:27 — REGNUM Запрет в России деятельности микрофинансовых организаций не отменит потребности граждан в займах до зарплаты, но может привести к обогащению преступного сообщества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.
Поэтому, как полагает экономист, предложение Миронова можно расценивать как популистское.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в случае запрета в России микрофинансовых организаций следует подумать об альтернативных источниках кредитования граждан.
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