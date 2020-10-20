Москва, , 14:14 — REGNUM Россия уже давно живёт в формате санкций. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия справляется с санкциями хорошо. Она привычно живёт в модели санкций. Они были всегда. Наверное, наш талантливый народ вызывает зависть», — сказал Мишустин.

По его словам, санкции, которые были введены в отношении РФ, сделали рывок в импортозамещении: «Примерный объём потерь — 50 млрд долларов, и мы больше этой суммы нарастили импортозамещением».