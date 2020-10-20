Минск, , 14:13 — REGNUM Возможность проведения приватизации нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии не рассматривается властями республики. Об этом 20 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время назначения нового главы ОАО «Нафтан» Андрея Сойко, передает агентство БелТА.

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По словам белорусского лидера, предприятие «Нафтан» является «непростым», так как к нему присматриваются коррупционеры и «разного рода ворюги», которые, по мнению Лукашенко, намерены провести приватизацию предприятия, «и желательно за бесценок».

«Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке», — заявил президент Белоруссии.

Также он уточнил, что в настоящее время во всем мире из-за пандемии коронавируса и из-за снижения спроса и цен на нефть НПЗ испытывают трудности.

«Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что проводимая в жизнь в настоящее время внешняя политика Белоруссии не отвечает национальным интересам и должна быть пересмотрена.