Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве ЗАО «Башня Федерации» могут оштрафовать за нарушение требования о переводе части коллектива на дистанционный режим работы. Об этом 20 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) установило, что ЗАО не предоставило список работников, которых переведут на «удалёнку». Теперь юридическом лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, не менее 30% сотрудников московских компаний должны быть переведены на дистанционный режим работы. При этом необходимо подать списки работников, трудящихся на дому.