Москва, , 13:54 — REGNUM Россия прошла период первой волны коронавируса лучше многих других государств. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Мы прошли этот период лучше многих. Мы понимали, что надо снизить издержки малого и среднего бизнеса, ИП, ввели снижение страховых взносов с зарплат, ведь у них нет резервов на зарплату сотрудникам в условиях простоя», — сказал Мишустин.

По его словам, было важно помочь отраслям пережить самое тяжкое время: «Было принято решение о кредитовании на зарплаты с нулевым процентом».