Москва, , 13:53 — REGNUM Политика «вертолетных денег», которую применяли в США и в Европе для поддержки местного населения и бизнеса, не показывает должной эффективности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что общий объем мер поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от распространения коронавируса и режима самоизоляции, составляет около 5−6% ВВП России.

«Направленные правительством РФ средства на поддержку бизнеса и населения, оцениваемые в 5−6% от ВВП, дали свой эффект, — сказал Чередниченко. — Если в начале распространения заболевания по стране и запуска ограничительных мер речь шла о снижении выпуска [продукции] более чем на 9%, то сегодняшние прогнозы находятся на уровне минус 4,5−4,8%. Правда, учесть возможные дополнительные потери от второго витка ограничений пока еще весьма сложно. При этом сравнение с уровнем поддержки бизнеса и населения правительствами других стран, оцениваемое в процентах от ВВП, может выглядеть не совсем показательно. Так в Европе (Германия, Италия) эта поддержка превысила 20%, в США — около 10%, а в Китае прямая поддержка составила чуть более 4%, поскольку главный акцент был сделан на формы непрямой помощи».

Как пояснил экономист, китайское правительство выпустило ваучеры, позволяющие осуществлять покупки с отсрочкой выплаты, что стимулировало спрос на покупки на внутреннем рынке.

«Получается, что минимальная прямая поддержка, выраженная в процентах от ВВП, показала максимальный эффект для экономики, а политика «вертолетных денег», применяемая в Европе и США, пока не показывает должной эффективности», — подытожил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко заявила, что общий объем мер поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от распространения коронавируса и режима самоизоляции, составляет около 5−6% ВВП России.